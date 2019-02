Mais de 800 portugueses e lusodescendentes que vivem na Venezuela têm a sua saúde em risco por falta de medicamentos que estão esgotados localmente.

O alerta foi dado pela Associação de Médicos Luso-venezuelanos (Assomeluve), a organização não-governamental que em 2018 criou a Rede Portuguesa de Assistência Médica e de Solidariedade (RPAMS).

“O programa fez a avaliação de 845 pacientes (portugueses e lusodescendentes), todos eles com patologias crónicas, as mais frequentes as oncológicas que precisam de medicamentos de alto custo, quimioterapia e radioterapia”, disse a porta-voz da Assomeluve à agência Lusa.