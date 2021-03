A GNR identificou 16 pessoas que participavam numa festa no interior de uma moradia em Santo Tirso, distrito do Porto, violando o dever geral de recolhimento devido à pandemia de covid-19, adiantou hoje esta força policial.

A festa decorria, no domingo, numa habitação em Água Longa, no concelho de Santo Tirso, referiu a GNR em comunicado enviado às redações.

Às 16 pessoas que participavam no evento, com idades entre os 18 e 65 anos, foram-lhes aplicados autos de contraordenação por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, pela violação da limitação de circulação entre concelhos e pelo incumprimento da realização de eventos, acrescentou a força policial.

Os militares foram alertados para esta situação na sequência de uma denúncia de ruído e, chegados ao local, constataram que decorria uma festa.

A GNR deu ordem para terminar o evento.

Esta ação policial contou com o reforço do Posto Territorial de Alfena e do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto.

A GNR recorda que o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia Covid-19, é fundamental para conter a propagação do vírus”, advertiu.

