A PSP do Porto deteve, esta segunda-feira, três pessoas durante uma megaoperação de prevenção criminal que decorreu esta manhã nos bairros da Pasteleira e de Pinheiro Torres. Uma operação que foi acompanhada pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

Em declarações à Lusa, fonte da PSP do Porto confirmou que foram detidas três pessoas, duas das quais por tráfico de droga e outra por falta de carta de condução.

Além das detenções, foram apreendidos diversos estupefacientes que “ainda não foram contabilizados”, identificadas "dezenas" de pessoas e fiscalizadas várias viaturas.

A megaoperação de prevenção criminal contou com vários elementos de diferentes valências da PSP e da Policia Municipal do Porto, tendo sido acompanhada pela superintendente da PSP do Porto, comandante Paula Peneda, e pelo presidente da autarquia, o independente Rui Moreira.