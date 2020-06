A junta de freguesia de Carnide congratulou-se hoje com a decisão da PSP de entregar a chave da esquadra local à Câmara Municipal de Lisboa, um ato simbólico que permite a reabilitação e a reabertura daquela infraestrutura.

“Hoje é um dia muito feliz. Após muita luta, a PSP devolveu a chave da esquadra de Carnide à Câmara, que poderá agora desenvolver o projeto de requalificação”, afirmou à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa (CDU).

O ato simbólico da entrega das chaves 42.ª Esquadra da PSP decorreu esta manhã, após uma visita técnica ao local por parte do Departamento de Administração do Património da Câmara Municipal de Lisboa, do presidente da Junta de Freguesia de Carnide e da Polícia de Segurança Pública.

Esta esquadra da PSP foi encerrada em 16 de outubro na sequência de um relatório da delegada de saúde, que apontava para a falta de condições de higiene e de saneamento.

Nesta esquadra prestavam serviço 72 polícias.

“Sabemos que a esquadra não poderia funcionar nas condições em que estava e sabemos da importância que terá a sua reabilitação para dar todas as condições de segurança e conforto aos agentes que lá prestam serviço”, sublinhou o autarca.

O encerramento da esquadra de Carnide gerou o descontentamento de autarcas e da população da freguesia, que defende a reabertura do equipamento.

Entretanto, em fevereiro deste ano o Ministério da Administração Interna anunciou que tem previsto construir uma nova esquadra da PSP em Carnide tendo em conta que a atual só pode ser reaberta caso seja resolvido um problema estrutural.

Na sequência deste anúncio, tanto o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), como o da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa defenderam que a esquadra deve ser requalificada e reaberta independentemente dos planos do Governo quanto à reorganização das esquadras na cidade.