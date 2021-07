Foi levantada a suspensão temporária ao lote XE 393 de vacinas da Janssen após relatos de vários desmaios num centro de vacinação de Mafra. A informação foi avançada pelo Infarmed em comunicado.

Uma decisão que surge depois da recolha e análise de amostras de todos os lotes da vacina contra a covid-19 da Janssen que se encontravam no circuito de distribuição.

Na sequência das investigações realizadas por esta Autoridade, informa-se que para o lote XE393 é revogada a decisão de suspensão de utilização do mesmo, podendo neste sentido ser utilizado pelos Centros de Vacinação, tendo em conta o previsto no Resumo das Características do Medicamento desta vacina, relativamente às suas condições de conservação, uma vez que não foi detetado qualquer defeito de qualidade com o mesmo", lê-se no comunicado.