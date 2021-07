Subiu para 47 o número de concelhos em risco muito elevado devido à pandemia de covid-19, anunciou o Governo nesta quinta-feira, após o Conselho de Ministros.

São mais 14 concelhos que na semana passada, quando foram anunciados 33, apontou Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência, sublinhando que a situação de concelhos em risco "está já muito espalhada por todo o país".

Porto, Lisboa e Faro, sublinhe-se, estão entre os concelhos em risco muito elevado.

Também o número de concelhos em risco elevado subiu, de 27 para 43 (mais 16).

Quanto aos concelhos em alerta, regista-se uma descida, de 34 para 30.

No caso dos concelhos de risco mantêm-se as medidas de teletrabalho obrigatório, limitação de circulação a partir das 23:00, encerramento da restauração às 22:30 e do comércio a retalho às 21:00.

Conselho de Ministros de 15 de julho by Catarina Pereira on Scribd

Os 47 concelhos em risco muito elevado :

Albergaria-a-Velha

Albufeira

Alcochete

Almada

Amadora

Arruda dos Vinhos

Aveiro

Avis

Barreiro

Benavente

Cascais

Elvas

Faro

Ílhavo

Lagoa

Lagos

Lisboa

Loulé

Loures

Lourinhã

Mafra

Matosinhos

Mira

Moita

Montijo

Nazaré

Odivelas

Oeiras

Olhão

Oliveira do Bairro

Palmela

Peniche

Portimão

Porto

Santo Tirso

São Brás de Alportel

Seixal

Sesimbra

Setúbal

Silves

Sines

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Vagos

Vila Franca de Xira

Vila Nova de Gaia

Viseu

Os 43 concelhos em risco elevado :

Alcobaça

Alenquer

Arouca

Arraiolos

Azambuja

Barcelos

Batalha

Bombarral

Braga

Cantanhede

Cartaxo

Castro Marim

Chaves

Coimbra

Constância

Espinho

Figueira da Foz

Gondomar

Guimarães

Leiria

Lousada

Maia

Monchique

Montemor-o-Novo

Óbidos

Paredes

Paredes de Coura

Pedrógão Grande

Porto de Mós

Póvoa do Varzim

Rio Maior

Salvaterra de Magos

Santarém

Santiago do Cacém

Tavira

Torres Vedras

Trancoso

Trofa

Valongo

Viana do Alentejo

Vila do Bispo

Vila Nova de Famalicão

Vila Real de Sto António

Os 30 concelhos em alerta :