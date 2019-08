Um morto em despiste de camião no IC1

O motorista de um camião faleceu esta manhã no IC1, sentido norte/ sul, ao pé de Cerro das Minas, na freguesia de Panóias, no concelho de Ourique.

"O despiste do pesado de mercadorias deu origem a um capotamento. A viatura incendiou-se e as chamas espalharam-se ao mato em redor", disse à TVI24 fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, acrescentando que o motorista morreu carbonizado e a carga do camião não está reconhecível.