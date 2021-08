A Capitania do Porto de Cascais levantou este domingo a interdição a banhos na praia da Baleia, em Mafra, após ter sido realizada uma nova análise à qualidade da água, adiantou a Autoridade Marítima Nacional.

