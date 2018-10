Um acidente com um camião levou, esta segunda-feira, ao corte da Segunda Circular, em Lisboa, na zona do aeroporto, no sentido Norte-Sul, informou o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa. O acidente envolveu uma viatura pesada e cinco ligeiros. O condutor do camião circulou em contramão e acabou detido pela PSP.

“O camião capotou e a carga, um contentor, caiu no sentido contrário. Para já não se sabem mais pormenores encontrando-se os meios de socorro no local”, disse a PSP.

Corte total de estrada Informamos que devido a acidente rodoviário na 2ª Circular, zona rotunda relógio com um 1 veiculo pesado de mercadorias, trânsito encontra-se cortado na sua totalidade em ambos os sentidos. Circule com precaução — P.S.P. COMETLIS (@PSPCOMETLIS) 15 de outubro de 2018

O acidente fez dois feridos. De acordo com o INEM, um dos feridos (uma senhora com 65 anos) foi considerado ligeiro e foi transportado para o Hospital de Santa Maria. O outro ferido, uma senhora com 62 anos, como precisava de cuidados adicionais foi transportada para o hospital de S. José.

No local estão elementos dos bombeiros, PSP e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O trânsito está a ser desviado para a Rotunda do relógio e para o IC17.

Segundo a PSP, além deste acidente, ocorreu um outro com quatro viaturas, também na Segunda Circular, junto ao terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado, sem feridos a registar.