Uma embarcação de pesca com registo na Póvoa de Varzim naufragou, esta segunda-feira, ao largo de Espinho com cinco tripulantes a bordo, confirmou fonte da Capitania do Porto do Douro à TVI24.

"A embarcação saiu para a pesca e estaria a regressar quando foi dado o alerta pelo mestre", adiantou a mesma fonte.

Foram de imediato enviados meios aéreos e meios náuticos que já encontraram os destroços da traineira Mestre Silva e que conseguiram localizar e recolher dois dos tripulantes, um dos quais sem vida.

De acordo com a mesma fonte, a barra do Douro está condicionada por causa das vagas fortes e as "condições de navegação são muito más".