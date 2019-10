Dois funcionários da Autoridade Tributária, dois da Segurança Social, uma inspetora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e três advogados - todos de Lisboa - estão entre os mais de vinte detidos, esta manhã, numa megaoperação da Polícia Judiciária para desmantelar uma associação criminosa nas estruturas do Estado que se dedica, em troca de subornos e há largos anos, a viabilizar a legalização de centenas de imigrantes de forma fraudulenta, sabe a TVI.

Os funcionários agora detidos, numa investigação com mais de três anos da Unidade Nacional de Contra-terrorismo da PJ, são suspeitos de se deixarem corromper por redes mafiosas bem estruturadas, com as quais têm ligações e que apostam na exploração e no tráfico de imigrantes, muitas das vezes com fins de escravatura laboral ou sexual, em Portugal e noutros países do espaço Schengen, para onde seguem depois de o nosso país lhes servir de porta de entrada na Europa.

A operação de hoje, sabe ainda a TVI, é presidida por juízes e magistrados do Ministério Público e conta com 240 inspetores da PJ no terreno, que fazem, além das detenções, buscas na Autoridade Tributária e na Segurança Social, além de domiciliárias e em escritórios de advogados.

Na prática, são corrompidos estes funcionários colocados em serviços estratégicos do Estado porque as suas intervenções nos respetivos sistemas informáticos permitem manipular e falsear informações, sobre contratos de trabalho fictícios, para os títulos de Autorização de Residência. E têm também, no caso da inspetora do SEF, o poder de acelerar de forma seletiva os processos de legalização de imigrantes que lhe são impostos pela rede criminosa.

Além dos cinco funcionários públicos e três advogados, há mais de uma dezena de detidos por ligações à angariação do esquema - pessoas que estão inseridas nas comunidades de imigrantes, nomeadamente paquistanesa, sabe a TVI, e que fomentam a vinda de novos imigrantes com promessas de trabalho e de legalização garantida. Os advogados são providenciais na estrutura, pela ligação aos funcionários dos diferentes serviços e por dominarem os trâmites legais dos processos. Todos os envolvidos são comissionistas do esquema criminoso - e todos respondem por crimes de associação criminosa, corrupção ativa ou passiva, auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos, entre outros.

Os mais de 20 detidos serão presentes amanhã ao juiz e a maioria arrisca prisão preventiva por pressupostos como o perigo de fuga, visto que muitos são estrangeiros, e o perigo de continuação de atividade criminosa, uma vez que o esquema continua ativo desde há largos anos.