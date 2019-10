A circulação da Linha Azul do Metropolitano de Lisboa foi retomada às 17:07 desta terça-feira, após uma interrupção parcial da mesma durante mais de duas horas, devido a uma avaria na sinalização, disse à Lusa fonte da empresa.

De acordo com a mesma fonte, o troço entre o Terreiro do Paço e Santa Apolónia foi reaberto depois de ter estado encerrado desde as 14:50.

Durante a tarde, no sítio oficial da empresa na Internet podia ler-se que estava "interrompida a circulação na linha entre as estações Terreiro do Paço e Santa Apolónia”, devido a uma avaria na sinalização.

A Linha Azul do Metropolitano de Lisboa faz ligação entre as estações da Reboleira a Santa Apolónia.