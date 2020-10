O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho anunciou esta quinta-feira que vai desistir da queixa que apresentou contra Rui Pinto, principal arguido do processo ‘Football Leaks’, a título pessoal, por violação de correspondência.

Vou desistir, desisto”, afirmou Bruno de Carvalho durante, a 13.ª sessão do julgamento do processo ‘Football Leaks’, onde está a ser ouvido como testemunha de defesa do criador da plataforma eletrónica através da qual foram divulgados milhares de documentos confidenciais do mundo do futebol e alegados esquemas de evasão fiscal cometidos em diversos países.