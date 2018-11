Uma colisão com dois veículos ligeiros fez, esta quinta-feira à tarde, três feridos ligeiros no Túnel do Marão, em Ansiães, confirmou fonte do CDOS do Porto à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado às 17:00. Os feridos estão a ser assistidos no local.

O acidente aconteceu ao quilómetro 75 no sentido Amarante - Vila Real e o trânsito encontra-se condicionado.

No local estão os Bombeiros de Amarante, os Bombeiros da Cruz Branca de Vila Real e a GNR.