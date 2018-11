Um jovem imolou-se numa bomba de gasolina, na zona das Amoreiras, em Lisboa, avançou fonte do Regimento dos Sapadores de Bombeiros de Lisboa à TVI24.

As primeiras informações davam conta de uma explosão na bomba da Galp, mas essa informação foi agora corrigida pelos bombeiros.

"Não houve explosão. Foi um jovem que se imolou na bomba, não sabemos as causas", garantiu a mesma fonte.

O alerta foi dado às 18:06.

Segundo fonte do INEM à TVI24, o jovem, um homem com cerca de 25 anos, ficou com 90% do corpo queimado e está em estado grave.

Quando os serviços de emergência chegaram ao local, a vítima estava inconsciente. Foi transportado para o Hospital Santa Maria, em Lisboa.

A bomba encontra-se encerrada por questões de segurança.