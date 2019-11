Nove alunos do Colégio Paulo VI, de Gondomar, deram entrada hoje no Hospital São João, no Porto, com suspeitas de intoxicação alimentar, disse à Lusa fonte daquela unidade hospitalar.

Segundo fonte do colégio, os alunos do 4.º ano “sentiram-se mal ao início da tarde, na aula de Educação Física” tendo sido requisitada a “presença do INEM para uma primeira avaliação”.

À Lusa, a fonte informou que “uma parte das crianças almoçou em casa e, dos que fizeram a refeição no colégio, uns comeram carne e outros peixe”.

Feita a avaliação pelo INEM, os alunos foram depois encaminhados para o Hospital S. João.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto o alerta para a ocorrência foi dado às 15:32 e dirigiram-se ao externato equipas dos Bombeiros Voluntários do Porto, da Polícia Municipal, INEM e da Proteção Civil.