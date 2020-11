A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais informou este domingo, em nota enviada à comunicação social, que após testagem de todos os reclusos do Estabelecimento Prisional de Lisboa e seus trabalhadores, nesta altura há 81 reclusos e oito trabalhadores infetados no estabelecimento prisional, aguardando-se ainda resultados de testes.

Neste quadro e no âmbito do plano de contingência, a DGRSP determinou a afetação dos reclusos positivos, genericamente assintomáticos, a uma única Ala do Estabelecimento Prisional de Lisboa onde permanecerão em isolamento, separados da restante população prisional e sob vigilância e acompanhamento de pessoal clínico do Estabelecimento Prisional de Lisboa", refere a nota.

Na mesma nota, informa-se ainda que, perante sintomas de um recluso e um trabalhador do Estabelecimento Prisional de Guimarães, foram testados no dia 14 de novembro todos os reclusos.

A totalidade dos resultados recebidos, hoje 15 de novembro, indicam haver 23 reclusos positivos à Covid 19 neste Estabelecimento Prisional", refere o comunicado.

No âmbito do plano de contingência, a DGRSP determinou a afetação dos reclusos positivos, genericamente assintomáticos, a um único espaço físico do Estabelecimento Prisional de Guimarães onde permanecerão em isolamento, separados da restante população prisional e sob vigilância e acompanhamento de pessoal clínico. Entre os trabalhadores do Estabelecimento Prisional de Guimarães, testados a 31 de outubro no contexto de triagem preventiva, registam-se três casos positivos que decorrem da vida privada das pessoas, sendo que está agendada nova testagem aos trabalhadores para amanhã, dia 16 de novembro", conclui a nota.

Tanto no Estabelecimento Prisional de Lisboa como no de Guimarães estão suspensas as atividades de formação escolar e profissional e de trabalho, bem como as visitas, com exceção das dos advogados. "Os reclusos manterão, naturalmente, o direito legalmente consagrado a recreio a céu aberto e a telefonar", informa a Direção-Geral de Serviços Prisionais.