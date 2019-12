Um incêndio deflagrou, esta madrugada, num restaurante na Avenida 24 de Julho em Lisboa. As chamas foram causadas por um curto-circuito.



Segundo fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros, apesar das chamas altas, o fogo ficou circunscrito junto do quadro elétrico.



O alerta para o incêndio foi dado pelas 1:30.



O restaurante, onde estavam cerca de 50 pessoas, teve de ser evacuado.



Houve registo de danos essencialmente devido ao fumo.



No local estiveram 36 operacionais, apoiados por 12 meios do regimento.



Os trabalhos de desenfumagem do espaço foram dados como terminados às 4:48.