A Ordem dos Médicos diz que só foi notificada da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk esta terça-feira, ou seja, no diz em que Eduardo Cabrita foi ouvido no Parlamento.

Na sequência das declarações do Senhor Ministro da Administração Interna no Parlamento, a Ordem dos Médicos esclarece que foi hoje, dia 15 de dezembro de 2020, contactada pela primeira vez pelo Ministério da Administração Interna, através da Inspeção-Geral da Administração Interna, no âmbito do processo relacionado com a morte de Ihor Homeniuk", lê-se num comunicado enviado às redações.