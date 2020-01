O sindicato que representa os inspetores do SEF disse, esta quinta-feira, que este serviço de segurança tem “um défice de efetivos”, sendo necessários 700 novos elementos devido ao aumento de trabalho nas áreas de fronteira, asilo, fiscalização e novos imigrantes.

O presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF) avançou à Lusa que o SEF precisa “no mínimo” de 700 inspetores no âmbito do plano plurianual da admissão anunciado na quarta-feira no parlamento pelo ministro da Administração Interna e que prevê o recrutamento de cerca de 10 mil elementos para as forças e serviços de segurança até 2023.

Acácio Pereira afirmou que este número tem em conta o novo aeroporto previsto para o Montijo e o “défice de efetivos” em todo o país.

Segundo o sindicato, atualmente existem cerca de mil inspetores, que são “insuficientes” devido ao aumento de trabalho nas áreas de fronteira, asilo e fiscalização, além do aumento de cidadãos estrangeiros a viver em Portugal.

O mesmo sindicalista sustentou também a necessidade de reforço de trabalhadores administrativos, designadamente carreira geral e informáticos, que são “vitais para o funcionamento do SEF”.

Acácio Pereira saúda este plano plurianual de admissões e indicou que o sindicato que representa os inspetores daquele serviço de segurança vai pedir uma reunião ao ministro Eduardo Cabrita para saber pormenores desta medida.

O presidente do SCIF-SEF considerou ainda que devem ser “imediatamente admitidos” as pessoas que já estão na reserva de recrutamento e aberto um novo concurso.

Atualmente estão a ser formados 100 novos inspetores, que devem terminar o curso no final deste ano.