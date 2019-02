Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas com gravidade na sequência de um despiste, neste sábado, na Estrada Nacional 261 em Aljustrel, distrito de Beja, confirmou a TVI junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O alerta foi recebido às 16:24 para um despiste na estrada que liga Rio de Moinhos a Aljustrel, junto ao bairro de São João.

A viatura ligeira, onde seguiam quatro jovens - dois homens e duas mulheres, todos maiores de idade, despistou-se ao quilómetro 69,5 e embateu, com violência, contra uma árvore.

As duas vítimas mortais são um homem e uma mulher, ambos com 23 anos.

Um dos feridos, uma jovem de 19 anos, que apresenta menos preocupações, foi transportado para o hospital de Beja, enquanto o ferido mais grave, um jovem também de 19 anos, foi encaminhado de helicóptero para o hospital de S. José, em Lisboa, adiantou fonte do INEM à TVI.

No local estão 40 operacionais das corporações de Aljustrel, Castro Verde e Ferreira do Alentejo, assistidos por 14 veículos, a equipa do INEM e também o helicóptero do INEM, além da GNR.

O INEM acionou a equipa de psicólogos para prestar apoio aos familiares das vítimas. Vários familiares encontram-se no local do despiste.

A estrada esteve cortada nos dois sentidos e a circulação só foi restabelecida cerca das 20 horas.