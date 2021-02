Os hospitais públicos da região Centro têm uma taxa de ocupação nos cuidados intensivos dedicados à covid-19 de 75%, adiantou fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro.

A taxa de ocupação nas enfermarias covid nos hospitais da região é de 72% e na UCI [Unidade de Cuidados Intensivos] covid é de 75%” nos hospitais públicos da área de influência da ARS Centro, revela um comunicado de imprensa.

A nota adianta que, até às 24:00 de segunda-feira, estavam “internados com covid-19 1.029 pessoas, sendo 892 em enfermaria e 137 em Unidade de Cuidados Intensivos, e, destes, 85 ventilados”.

Na região, que abrange hospitais públicos dos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, a ARS Centro contabilizou “17 óbitos em meio hospitalar”.

A ARS registou 92 admissões hospitalares e 133 altas, “130 de enfermaria covid e três da UCI covid”, em todos os hospitais da região.

Nas estruturas de apoio de retaguarda e no setor social/privado “encontram-se internados 49 doentes covid, menos seis do que no dia anterior, em 110 camas ativas”, até às 00:00 de hoje.