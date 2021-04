A Direção-Geral da Saúde corrigiu esta sexta-feira a taxa de incidência cumulativa de covid-19 a 14 dias por 100 mil habitantes em Beja, para o período de 31 de março a 13 de abril de 2021.

"A incidência cumulativa a 14 dias no período referido é assim de 107 casos por 100 000 habitantes", diz a DGS em comunicado.

Recorde-se que era uma taxa de incidência acima dos 120 que tinha colocado Beja no conjunto de concelhos que não iam avançar no desconfinamento na próxima segunda-feira.

Fonte do Governo confirmou à TVI que esta correção implica que o concelho de Beja pode reabrir os estabelecimentos previstos para a terceira fase do desconfinamento na segunda-feira:

• Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos

• Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação

• Todas as lojas e centros comerciais (cumprindo a lotação fixada pela Direção-Geral da Saúde)

• Restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de 4 pessoas em mesa ou ao balcão, ou 6 em esplanadas) até às 22h ou 13h ao fim de semana e feriados

• Modalidades desportivas de médio risco (estão incluídas as principais modalidades coletivas, casos do andebol, basquetebol, futebol, futsal, hóquei em patins e voleibol, e ainda corfebol, futebol de praia, hóquei e hóquei em linha, polo aquático, aquatlon, hóquei subaquático e râguebi subaquático, assim como o râguebi em cadeira de rodas, que completará o leque de desportos para pessoas com deficiência) e treinos do desporto de formação

• Atividade física ao ar livre até 6 pessoas

• Eventos exteriores com diminuição de lotação

• Casamentos e batizados com 25% de lotação

As escolas do Ensino Secundário e o Ensino Superior já se sabia que podem reabrir em todo o país na segunda-feira, mesmo nos concelhos que tinham de travar ou recuar no desconfinamento.