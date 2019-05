Uma pessoa ficou ferida, esta noite, na sequência de um atropelamento no aeroporto de Lisboa, apurou a TVI junto de fonte dos Sapadores Bombeiros.

A TVI apurou, ainda, junto de fonte da PSP, que um motorista da Uber, português, de 55 anos, foi detido.

O condutor terá perdido o controlo do carro, ao que tudo indica devido a falha mecânica. A viatura embateu nas portas de vidro do Terminal 1, atropelando uma pessoa que circulava no passeio.

A PSP está a averiguar, mas acredita que não se trata de um ato intencional.

O motorista da Uber não acusou álcool no sangue e na viatura seguia um cliente.

O alerta foi recebido às 19:44.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um carro imobilizado junto às portas de vidro do Terminal 1 e um homem deitado no chão, junto a um agente da PSP, ao que tudo indica o condutor da viatura.

Num outro vídeo vê-se uma pessoa caída no interior do aeroporto e os agentes a formarem um cordão com os carrinhos de transporte de bagagens.