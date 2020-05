Três agentes da PSP ficaram feridos quando tentavam terminar com uma festa, na madrugada de sábado, no Bairro Casal dos Machados, no Parque das Nações, Moscavide, depois de terem recebido reclamações de moradores da zona.

À chegada da PSP, os cerca de cem indivíduos que estavam ali aglomerados e a consumir bebidas alcoólicas, causando ruído, arremessaram pedras e garrafas de vidro contra os polícias.

"No desenrolar da atuação policial, foram efetuados vários disparos de arma de fogo, por moradores do bairro, não tendo sido possível proceder à identificação dos seus autores", acrescenta o Comando Metropolitano de Lisboa em comunicado.

A PSP deslocou-se ao local pela primeira vez cerca das 00:15, vendo-se obrigada a reforçar o efetivo policial no local, "tendo os polícias efetuado disparos de munições de baixa potencialidade letal, tendo só assim sido possível, cerca das 04:15, garantir a reposição da ordem pública no referido local".

Três agentes sofreram ferimentos ligeiros, tendo ainda sido registados danos em algumas das viaturas policiais e ferimentos ligeiros em um dos moradores, tendo este sido conduzido a unidade hospitalar de onde já teve alta.

A Polícia de Segurança Pública está a desenvolver diligências com o intuito de proceder à identificação dos autores dos ilícitos e vai continuar a fazer cumprir as normas sobre aglomeração de pessoas de acordo com o definido pelo estado de calamidade, bem como garantir a ordem e tranquilidade pública naquele local.