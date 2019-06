Os avisos amarelos emitidos para os grupos oriental e central do arquipélago dos Açores, devido a chuva e vento fortes, foram prolongados até às 09:00 de segunda-feira, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo um comunicado do IPMA, para o grupo oriental, constituído pelas ilhas de São Miguel e Santa Maria, prevê-se precipitação por vezes forte e acompanhada por trovoada, bem como vento forte com direção de oeste a rodar para noroeste entre as 21:00 de hoje e as 09:00 de segunda-feira.

Já para o grupo central, o aviso compreende o mesmo período, mas diz respeito apenas a chuva forte e trovoada.

O grupo formado pelas ilhas da Terceira, Graciosa, S. Jorge, Faial e Pico esteve sob aviso laranja até às 21:00.

O aviso amarelo é o segundo menos grave e é emitido quando as condições meteorológicas representam um “risco para determinadas atividades”.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda medidas de autoproteção, como limpar os sistemas de drenagem ou evitar circular nas estradas sem necessidade.