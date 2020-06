Portugal regista esta segunda-feira mais duas mortes e 300 novos casos por infeção da doença Covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). O total de vítimas mortais é, agora, de 1.522, enquanto os casos confirmados como positivos são 37.336.

Em relação ao último balanço foram registados 360 novos casos de recuperação, sendo o total de doentes recuperados de 23.212.

O número de doentes internados diminuiu, passando de 431 para 423. Destes, 71 doentes estão internados em unidades de Cuidados Intensivos, menos dois que no balanço anterior.

Do total de casos, 236 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo (79%), onde ocorreram as duas mortes.

A região Norte contabiliza mais 44 casos, mais do que duplicando o registo anterior, de 19 diagnósticos positivos.

A região Centro tem 12 casos novos, o Alentejo mantém os mesmo casos e o Algarve regista mais oito contágios.

As regiões autónomas dos Açores e da Madeira mantêm os mesmos dados do último balanço, com 143 e 90 casos, respetivamente. No arquipélago açoriano registam-se 15 mortes, sendo que a Madeira continua sem registar óbitos relacionados com o novo coronavírus.