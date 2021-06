Duas jovens, com cerca de 19 anos, foram hoje resgatadas depois de terem ficado em dificuldades na água, numa praia não vigiada em Azurara, Vila do Conde, distrito do Porto, informou Autoridade Marítima Nacional.

As jovens foram avistadas, a meio da tarde, em dificuldades pelos nadadores-salvadores de uma praia adjacente, que se deslocaram de imediato para o local e conseguiram resgatar as duas vítimas.

Após receberam pronta assistência médica ainda no areal, e apesar de não demonstrarem sinais de saúde preocupantes, as vítimas foram encaminhadas para o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, por uma questão de precaução, numa ambulância do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde.

Além elementos do projeto ‘SeaWatch' que se deslocaram para o local, apoiados por uma viatura Amarok, para prestar auxílio às vítimas, também esteve presente o piquete do Comando da Polícia Marítima de Vila do Conde, que tomou conta da ocorrência.