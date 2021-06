Um homem de 51 anos morreu hoje em Vila Praia de Âncora, concelho de Caminha, na sequência do despiste do motociclo que conduzia, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo.

Segundo a fonte, o acidente foi registado pouco depois das 18:00, na "reta da Baralha", tendo o motociclo embatido contra um muro.

O óbito acabou por ser declarado no local.

A GNR tomou conta da ocorrência.