Portugal começou a emitir esta quarta-feira o Certificado Digital covid da União Europeia para pessoas vacinadas contra a covid-19.

Em comunicado, as autoridades de saúde informam que a partir de amanhã, através do Portal do SNS 24 (https://www.sns24.gov.pt/), passará também a ser possível obter os três tipos de Certificado Digital Covid UE:

- Certificado de vacinação, que comprova que a pessoa foi vacinada (poderá ser emitido na sequência da administração de cada dose);

- Certificado de teste, que comprova que a pessoa tem resultado negativo em teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) – RT-PCR, RT-PCR em tempo real;

- Certificado de recuperação, que comprova que a pessoa teve covid-19, mas já recuperou da doença.