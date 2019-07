A comissão de acompanhamento criada depois da queda de duas gruas na cidade do Porto ordenou a desmontagem de uma grua colocada junto a um edifício na Praça da República, por não cumprir a normas estipuladas.

A informação foi confirmada à Lusa na noite de segunda-feira pela Câmara do Porto que esclareceu que "detetada a situação, a grua está a ser desmontada".

Junto à estrutura colocada em frente à fachada de edifício situado ao lado da entrada de um supermercado, estavam, ao início da noite, vários agentes da Proteção Civil e da Polícia Municipal a acompanhar a desmontagem da grua.

De acordo com o município, em causa está "uma grua que foi montada, sem seguir as normas estipuladas pela comissão de acompanhamento".

A criação de uma comissão de acompanhamento às montagens de gruas foi anunciada pela autarquia, no dia 06 de maio, depois da queda de duas daquelas estruturas.

À data, município sublinhava que a comissão, constituída por elementos do movimento sindical, representantes dos empresários e da Proteção Civil, tem como missão acompanhar a montagem destes equipamentos, procurando minimizar qualquer risco.

Para além desta comissão, a autarquia anunciava ainda a criação de um grupo de trabalho, cuja missão prende-se com "a análise da legislação e regulamentos atuais, propondo eventuais medidas legislativas ou ações que possam melhorar a atuação do Estado e dos municípios".

Na altura deste anúncio, a autarquia frisava, contudo, que "não cabe às autarquias certificar a montagem de gruas", mas sim à Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) e aos promotores, a quem cabe garantir a fiscalização e a segurança.

No entanto, estas regras, salientava o município, "parecem ser insuficientes".

Recorde-se que, a queda de uma grua provocou, no dia 20 de abril, três desalojados e danos materiais em nove casas, levando a Câmara Municipal do Porto a ordenar a suspensão das licenças para instalação de gruas no espaço público.

Em 10 de fevereiro, uma outra grua caiu na Rua da Torrinha, no Porto, tendo destruído parte do telhado de uma habitação onde residiam duas estudantes, que tiveram de ser realojadas.