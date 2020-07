Duas pessoas foram resgatadas na praia fluvial do Marachão, em Esposende. As vítimas foram resgatadas com vida, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Braga, sendo que uma delas se encontra ferida com gravidade.

Segundo a fonte, as duas pessoas são familiares e estariam na praia em lazer.

O alerta para o incidente foi dado pelas 17:39, através do número de emergência 112, frisou.

As buscas estão a decorrer, estando no local bombeiros, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e psicólogos, num total de 33 operacionais, apoiados por 13 viaturas.