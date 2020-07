Ricardo Salgado perdeu o recurso no Tribunal da Concorrência, em Santarém, que manteve, esta quinta-feira, a multa de 75 mil euros.

Em causa está a violação de normas do Banco de Portugal e informações falsas no aumento de capital do Espírito Santo Financial Group.

Decisão ocorre dois dias depois de Ricardo Salgado ter sido acusado de 65 crimes pelo Ministério Público no caso do Banco Espírito Santo (BES).