O Comando da Polícia Marítima da Nazaré foi alertado no sábado para a presença de vespas velutinas, na zona da secagem de peixe no areal da praia e a proteção civil está à procura dos ninhos.

Em comunicado divulgado, a Polícia Marítima refere que devido à presença das vespas velutinas, mais conhecidas como asiáticas, alertou a Proteção Civil local e pediu aos proprietários dos estendais de peixe que tapassem o pescado, lembrando as pessoas dos riscos que correm se forem picados por estas vespas.

“A presença da vespa asiática tem vindo a aumentar no país, sendo importante evitar o contacto com esta espécie caracterizada por ser muito feroz na defesa dos seus ninhos, perseguindo com ameaça por várias centenas de metros”, refere a nota.