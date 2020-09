O corpo do jovem de 20 anos que desapareceu esta quarta-feira nas águas da praia fluvial de Vilar da Veiga, no Gerês foi localizado e resgatado, avançou fonte do Comando Distrital de Operações de socorro de Braga à TVI.

Segundo a mesma fonte, os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro encontraram o cadáver às 16:23.

A TVI sabe ainda que estiveram no local 53 operacionais, seis embarcações e 21 veículos.