O boletim diário da DGS dá conta de que há mais 1.062 novos casos de covid-19 e mais seis mortos nas últimas 24 horas.

De acordo com o relatório mais recente, há menos 30 pessoas internadas em enfermaria (são agora 497) e menos 16 pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos (103, no total).

Boletim 16/09 by Henrique Claudino on Scribd

O número de recuperados voltou a superar o número de novos casos, com mais 1.431 pessoas desde quarta-feira.

A região Norte é a que concentra um maior número de novos casos ( mais 425), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) que conta com mais 337 infeções. No entanto, é em LVT que ocorreram mais mortos (3) desde a última atualização do estado da pandemia em Portugal.

Até ao momento, Portugal conta com um total de 1.059.409 casos de covid-19 e 17.888 óbitos.