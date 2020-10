O agente Luís Gaiba foi condenado a 9 anos e 8 meses de prisão, no processo do furto das armas Glock.

O tribunal deu como provado que, entre 2015 2017, o agente retirou do armeiro da PSP as 55 pistolas Glock, carregadores e kits de limpeza. Luís Gaiba prejudicou o Estado em 20 mil e 400 euros.

A sua mulher, Huesley Gaiba, foi condenada a três anos de prisão, com pena suspensa na execução.

António Laranjinha, que também é arguido no processo de Tancos, foi condenado a 5 anos e 10 meses de prisão pelo crime de tráfico e mediação de armas.

O tribunal deu como provado que Gaiba entregou as armas a António Laranjinha, que depois vendeu a pessoas ligadas a tráfico de droga. Laranjinha encontrou-se com a mulher de Luís Gaiba no convento de Mafra para “entregar um saquinho”.

João Paulino, o principal arguido no processo de Tancos, foi absolvido.