Portugal registou, este sábado, mais 10 mortos e 612 novos casos de covid-19, nas últimas 24 horas, de acordo com a mais recente atualização do boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O Centro e o Alentejo são as regiões que registaram o maior número de óbitos. Registaram-se três óbitos em cada uma das regiões.

Lisboa e Vale do Tejo é a região que regista o maior aumento do número de novos casos (240), não tendo registado nenhum óbito. Os Açores foram a região com menos novos casos (3), não registando também nenhuma vítima mortal.