O Coordenador da Task Force para o Plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal afirmou esta quarta-feira que espera que a Comissão Europeia dê um parecer positivo no dia 23 de dezembro sobre a vacina da Pfizer.

Francisco Ramos, que falava na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença COVID-19, afirmou que a Pfizer mostrou disponiblidade para a vacina ser distribuída em 3 dias e que a mesma distribuição não será comprometida pela quadra natalícia.

Não sei se com o Natal pelo meio estes 3 dias se mantêm, mas mesmo que isso aconteça, no dia 24 vamos ter equipas prontas para a receber", afirmou, sublinhando que as autoridades estão "disponíveis para começar a vacinar assim que as vacinas chegarem".

Em resposta ao deputado do PSD, Ricardo Baptista Leite, Francisco Ramos afirmou que, nos últimos dias, a Pfizer não conseguiu cumprir o contrato celebrado e "tivemos uma redução de 20% das doses imediatas da vacina"

Há um incumprimento da empresa nessa matéria”

Francisco Ramos adiantou ainda que os grupos prioritários terão uma data, local e hora marcada para a vacinação, mas que esse processo ainda não se desenrolou, porque, até aqui, "não houve certeza nenhuma de quando teríamos vacinas em Portugal"

Esse processo ainda não foi feito. Será iniciado, mal tivermos datas seguras", disse.

A quantidade de vacinas que Portugal vai receber da farmacêutica norte-americana ainda é "a definir", mas, espera Ramos, as vacinas ainda chegarão este ano e ao mesmo tempo para os 27 países da União Europeia. "Ainda não se sabe qual é o dia em que vai ser distribuída", diz o coordenador.

As vacinas serão armazenadas em três locais centrais, no continente, na Madeira e nos Açores, com capacidade para as armazenar durante seis meses. "Depois de abertas, têm de ser utilizadas num espaço de cinco dias e aí as condições de refrigeração são as mesmas dos nossos frigoríficos domésticos".

É necessário termos uma cadeia de distribuição ágil, garantindo que as vacinas nãoas andam a passear por Portugal, saem do ponto e chegam aos locais onde são precisos", afirmou Francisco Ramos, sublinhando que a distribuição não será feita pelas Forças Armadas.

Na Comissão Eventual, o coordenador sublinhou ainda que a atividade nos Centros de Saúde não será condicionada pelo plano de vacinação, garantindo as condições de segurança.

Francisco Ramos explica ainda que ainda não existe uma resposta precisa sobre quando Portugal atingirá a imunidade para "garantir que nos podemos libertar das restrições do quotidiano". Ainda assim, afirma que, tendo em conta aquilo dito pelos peritos, esse cenário pode acontecer no final da primavera princípio do verão". "Agora, essa informação é ainda incerta", remata.

O coordenador grante, por outro lado, que, não é por iniciarmos o processo da vacinação que temos de deixar de ter os cuidados relacionados com a prevenção do virus.