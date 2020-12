A Polícia Judiciária deteve oito pessoas por suspeitas de associação criminosa, corrupção, falsificação de documentos e outros ilícitos, segundo comunicado divulgado esta quarta-feira. O objetivo dos crimes era revalidar cartas de condução automóvel com recurso a falsos atestados médicos e certificados de aptidão física e mental, sem que fosse feita uma consulta de avaliação pessoa.

A operação "Consulta Zero", que decorre na Guarda, suspeita que terão beneficiado deste esquema cerca de oito mil pessoas.

As detenções ocorreram depois de 30 buscas com participação das Autoridades Judiciárias e da Ordem dos Médicos. Foram já identificados milhares de condutores, três escolas de condução, quatro estabelecimentos comerciais e pelo menos dois médicos. A maioria dos suspeitos tem residência nos concelhos do Fundão, Covilhã, Castelo Branco e Idanha-a-Nova.

Alguns dos suspeitos prestavam diversos serviços especializados como intermediários no Instituto de Mobilidade e Transportes, organismo responsável pela emissão da carta de condução.

Ao todo, foram identificadas e constituídas arguidas perto de 400 pessoas.

A operação "Consulta Zero" "permitiu a apreensão de relevantes elementos de prova, contou com a presença de, aproximadamente, cinquenta operacionais da Polícia Judiciária, incluindo vários Peritos das Unidades Nacionais de Perícia Financeira e Contabilística, de Tecnologia Informática e do Laboratório de Polícia Científica", refere a Polícia Judiciária.

Os suspeitos detidos, sete homens e uma mulher, têm idades compreendidas entre os 42 e os 74 anos, e vão ser presentes às competens autoridades judiciárias.