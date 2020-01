Uma colisão entre duas viaturas ligeiras na A29, em Gaia, fez esta sexta-feira dois feridos. Um dos carros terá mesmo capotado.

Ao que a TVI24 consguiu apurar junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o acidente ocorreu ao quilómetro 42,2, no sentido Norte/Sul, antes da saída para S. Félix da Marinha.

Um dos feridos sofreu ferimentos ligeiros e o outro está ainda a ser desencarcerado, não se sabendo para já a gravidade dos ferimentos.

O alerta foi dado às 14:05 e o trânsito encontra-se condicionado.

Foram mobilizados para o local equipas dos Bombeiros Voluntários Da Aguda, do INEM e da GNR.