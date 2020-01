A Polícia Judiciária anunciou esta sexta-feira a detenção de cinco homens pelo homicídio do estudante Luís Giovani Rodrigues, de nacionalidade cabo-verdiana, que morreu em Bragança.

Os suspeitos detidos têm entre 22 e 35 anos.

Em comunicado, as autoridades referem que "a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, após diligências de investigação que vem realizando desde o conhecimento da morte, no dia 31 de dezembro de 2019, do jovem estudante Luís Giovani Rodrigues, procedeu - no dia de ontem - a buscas domiciliárias, inquirições e interrogatórios de várias pessoas, suspeitas de estarem envolvidas nos acontecimentos que determinaram a morte daquele jovem. Na sequência desta ação operacional, envolvendo investigadores e peritos da Polícia Judiciária, foram detidos cinco homens, com idades entre os 22 e os 35 anos, tendo sido apreendidos elementos probatórios relevantes".

Segundo a mesma nota, os detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes, "para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, tidas por adequadas".

Luís Giovani dos Santos Rodrigues, que estudava no Instituto Politécnico de Bragança, morreu a 31 de dezembro do ano passado no hospital, após ter sofrido uma agressão perto de uma discoteca em Bragança onde estivera com amigos.

A autópsia do jovem foi inconclusiva, não esclarecendo se a morte foi provocada pelas agressões ou pela queda que sofreu depois quando caminhava no centro da cidade.

Luís Giovani era natural da ilha cabo-verdiana do Fogo, tendo o município de Mosteiros publicado uma nota sobre a sua morte, recordando que tinha viajado em outubro para Bragança, “para seguir o curso de Design de Jogos Digitais”.

Giovani era um dos mais promissores artistas de Mosteiros, tendo-se destacado na banda Beatz Boys, um grupo integrado por jovens formados pela paróquia de Nossa Senhora da Ajuda e artistas oriundos do agrupamento De Martins”, lê-se na mesma mensagem da Câmara Municipal de Mosteiros.

A morte de Luís Giovani provocou uma onda de indignação em todo o país e no estrangeiro. Realizaram-se várias vigílias pedindo justiça para o jovem, tendo sido questionada a atuação das autoridades.

O embaixador de Cabo Verde esteve em Bragança, onde afirmou não descartar a possibilidade de terem existido falhas na investigação.