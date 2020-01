/ AM

O Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento Territorial de Torres Vedras da GNR identificou e levantou uma contraordenação a uma exploração agropecuária por descarga ilegal de efluentes pecuários, no concelho de Torres Vedras, indicou aquela força de segurança esta sexta-feira.

No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares detetaram uma descarga de águas com resíduos para uma linha de água, um afluente do Rio Alcabrichel, lê-se num comunicado da GNR.

Aquela força de segurança identificou o ponto de origem, uma pecuária situada na freguesia de Campelos e Outeiro da Cabeça, no distrito de Lisboa.

Segundo uma fonte da GNR, a pecuária não é reincidente.

A GNR levantou contraordenação devido à falta de licença para a rejeição de águas residuais para a linha de água, punida com coima até 144 mil euros.