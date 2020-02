Uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias fez, esta segunda-feira, um ferido na A3, ao quilómetro 14, em Santo Tirso.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar junto do Comando Distrital do Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o camião que transportava vidro tombou, espalhando a carga pela via.

O alerta foi dado às 08:07 e o trânsito encontra-se condicionado no sentido Braga-Porto. As autoridades encostaram a carga na faixa mais à esquerda, estando o camião na faixa da direita. O trânsito faz-se agora por entre estes dois obstáculos.

Este acidente provocou uma vítima que sofreu ferimentos ligeiros tendo sido transportada para a unidade hospitalar mais próxima.

Foram mobilizados para o local 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas da GNR e INEM.