O primeiro bebé filho de uma mulher infetada com o novo coronavírus nasceu esta madrugada no Hospital de São João, no Porto, estando “os dois bem”, disse à Lusa fonte oficial daquela unidade hospitalar.

De acordo coma fonte, foram feitos testes de despiste do vírus no bebé, estando a aguardar-se os resultados.

A diretora-geral da Saúde disse, esta segunda-feira em conferência de imprensa, que o parto "correu conforme aquilo que estava programado" e que isso "prova que os serviços estão organizados de forma a dar as melhores respostas".

Graça Freitas disse também que espera que a criança não tenha nascido inferada.

Nós esperamos, como a maior parte dos artigos indicam, que esta criança não nasça infetada", referiu.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Portugal registou na segunda-feira a primeira morte, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido.

Há 448 pessoas infetadas até esta terça-feira, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).