Um homem de 70 ficou hoje em estado grave, em Paredes de Coura, quando procedia ao abate de eucaliptos num terreno e "um tronco rolou, passando-lhe por cima", disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários.

Segundo Cláudio Rocha, o homem "foi transportado ao hospital de Viana do Castelo pelos Bombeiros de Paredes de Coura, com acompanhamento da Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada naquela unidade hospital e pela ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima".

O alerta foi dado "pelo filho do homem que, com outra pessoa, acompanhava a vítima na operação de abate de árvores numa bouça", no lugar de Penim, freguesia de Cunha, concelho de Paredes de Coura, distrito de Viana do Castelo.

O alerta foi dado cerca das 09:20. Ao local compareceram quatro operacionais e duas viaturas dos bombeiros de Paredes de Coura, mais os meios do INEM e da GNR.