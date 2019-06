Uma viatura ligeira colidiu, na manhã desta segunda-feira, com uma composição do Metro do Porto, na estação de Portas Fronhas, em Vila do Conde, e provocou um ferido ligeiro.

Ao que a TVI conseguiu apurar junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, a circulação esteve interrompida nos dois sentidos durante mais de 30 minutos.

A vítima foi transportada para o hospital.

No local, esteve uma equipa da PSP e dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, num total de quatro operacionais e duas viaturas.