A morte do histórico comunista Ruben de Carvalho está a ser investigada pelo Ministério Público. A informação foi confirmada por fonte da Procuradoria-Geral da República à TVI24, que foi questionada sobre uma eventual situação de negligência médica.

Confirma-se a existência de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa. Não tem arguidos constituídos", indicou fonte da Procuradoria-Geral da República, em resposta à TVI24.

O antigo dirigente do PCP e antigo jornalista Ruben de Carvalho morreu na madrugada de terça-feira. Tinha 74 anos e era o único membro no atual Comité Central do PCP que tinha estado preso nas cadeias da PIDE durante o Estado Novo.

Ruben de Carvalho foi responsável na Câmara Municipal de Lisboa pelo Roteiro do Antifascismo e fazia parte da organização da Festa do Avante! desde o seu início, em 1976.

Jornalista de profissão, Ruben de Carvalho foi também chefe de redação do semanário “Avante!”, órgão central do PCP, entre abril de 1974 e 1995, chefe de redação da revista “Vida Mundial” e redator coordenador do jornal “O Século”.

O funeral de Ruben de Carvalho ocorreu este domingo no cemitério do Alto de São João, em Lisboa. Coube ao secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, fazer a evocação do ex-deputado.