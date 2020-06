Portugal regista esta segunda-feira mais uma morte e 336 novos casos por infeção da doença Covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). O total de vítimas mortais é, agora, de 1.523, enquanto os casos confirmados como positivos são 37.672.

Em relação ao último balanço foram registados 368 novos casos de recuperação, sendo o total de doentes recuperados de 23.580.

Existem 12.569 casos ativos em Portugal, sendo que a taxa de mortalidade global se mantém nos 4%.

O número de doentes internados aumentou, passando de 423 para 435. Destes, 69 doentes estão internados em unidades de Cuidados Intensivos, menos dois que no balanço anterior.

Do total de casos, 282 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo (84%), onde ocorreram a única morte.

Boletim DGS 17 de Junho

A região Norte contabiliza mais 38 casos. A região Centro tem nove casos novos, o Alentejo regista um novo caso e o Algarve tem mais seis contágios.

As regiões autónomas dos Açores e da Madeira mantêm os mesmos dados do último balanço, com 143 e 90 casos, respetivamente. No arquipélago açoriano registam-se 15 mortes, sendo que a Madeira continua sem registar óbitos relacionados com o novo coronavírus.

De acordo com os dados da DGS, a região Norte continua a ser a que regista o maior número de mortos (813), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (432), do Centro (246), do Algarve e dos Açores (ambos com 15) e do Alentejo, que regista dois óbitos. A Região Autónoma da Madeira mantém-se sem registo de óbitos.

Por concelho, Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção (2.940), seguido por Sintra (2.020), Vila Nova de Gaia (1.605), Loures (1.512), Porto (1.414), Amadora (1.309), Matosinhos (1.292) e Braga (1.256).

Segundo o boletim da DGS, do total de mortes registadas até hoje, 767 são mulheres e 756 homens.

Por faixa etária, o maior número de mortes regista-se entre as pessoas com 80 ou mais anos (1.024), seguida pela faixa entre os 70 e os 79 anos (293). Entre a população com idades compreendidas entre os 60 e 69 anos há 137 mortes.

Os dados da DGS registam ainda 49 mortes na faixa etária entre os 50 e os 59 anos, 17 entre os 40 e os 49 anos, uma entre os 30 e os 39 anos e duas na faixa etária dos 20 aos 29 anos.

A informação divulgada pela DGS indica que, do total de casos de infeção, 21.220 são mulheres e 16.452 homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (6.350), seguida da faixa entre os 50 e os 59 anos (6.099) e das pessoas com idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos (5.911).

Há 5.322 doentes com idades entre os 20 e os 29 anos e 1.385 na faixa etária entre os 10 e os 19 anos. Os dados indicam que há registo de 948 crianças até aos 9 anos com Covid-19.

Segundo a DGS, 38% dos doentes apresentaram tosse, 29% febre, 21% dores musculares, 20% cefaleia, 15% fraqueza generalizada e 11% dificuldade respiratória.

A aguardar o resultado laboratorial estão 1.347 pessoas e em vigilância pelas autoridades de saúde estão 30.289.

O boletim diário indica ainda que desde o dia 01 de janeiro Portugal registou 355.207 casos suspeitos e que há 23.580 doentes curados.