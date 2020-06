A PSP anunciou esta quarta-feira quatro detenções, no Porto e em Gondomar, no âmbito do combate ao crime de tráfico de estupefacientes, e a apreensão de 670 doses individuais de heroína, cocaína, haxixe, liamba e anfetaminas.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP refere que as detenções ocorreram todas na terça-feira, uma das quais, a de um homem, de 51 anos, tradutor e residente em Matosinhos, que tinha na sua posse 45 e 13 doses de heroína e de cocaína, respetivamente.

A segunda detenção aconteceu na Rua Particular de Monsanto, no Porto, quando uma mulher, de 40 anos, comerciante e residente em Cinfães (Viseu), tinha na sua posse heroína, cocaína e haxixe, para 28, 3 e 6 doses individuais, respetivamente.

Outra detenção ocorreu no Bairro da Pasteleira, no Porto, quando um homem, de 45 anos, operário e residente em Esmoriz (Aveiro), foi detido na posse 13 doses individuais de heroína e de 05 doses de cocaína.

Um homem, de 33 anos, distribuidor e residente em Gondomar, foi a quarta detenção, que decorreu na Rua Teixeira Lopes, em Gondomar (Porto), tendo o suspeito na sua posse cocaína, haxixe, liamba e anfetaminas suficientes para cerca de 27, 397, 99 e 34 doses, respetivamente.

Os detidos vão ser presentes junto das Autoridades Judiciárias.